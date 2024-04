Paura in centro, incendio in appartamento: marito e moglie salvati dai vigili del fuoco

Massimiliano Gobbi 28 aprile 2024 a

Fiamme in un appartamento al quarto piano in centro storico di Roma, vigili del fuoco salvano due coniugi anziani. È successo nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 15, a Borgo Vittorio. Lanciato l'allarme sul posto la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Roma ha inviato due squadre operative provenienti dalle sedi di Prati, Ostiense, un'autoscala dalla sede centrale Nomentano, un carro teli e un carro autorespiratori. A coordinare le operazioni di soccorso anche il capoturno provinciale e il funzionario di guardia.

"Le operazioni di soccorso si sono concentrate nel vano scale - commenta dai vigili del fuoco, Riccardo Ciofi - con pompieri che hanno scardinato la porta dell’appartamento per entrare e iniziare le operazioni di spegnimento e con altre squadre dall’esterno attraverso l’ausilio dell’autoscala. Una volta entrati le fiamme già avevano attaccato gran parte dell’appartamento e con idranti e autorespiratori gli operatori hanno lavorato per estinguere il rogo. Durante il soccorso sono stati salvati

Due coniugi anziani che erano, al momento dell’incendio, all’interno dell’appartamento".

Entrambi, poi, sono stati consegnati alle cure del 118. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica del sito e le cause che hanno scaturito il rogo sono ancora tutte da accertare.

"Dobbiamo segnalare la cronica carenza di organico e di mezzi che insiste sul comando di Roma - conclude Ciofi - e proprio su questo intervento evidenziamo che prati non disponeva della autoscala in sevizio che è dovuta arrivare dalla sede centrale. Purtroppo riscontriamo una mancanza di attenzione da parte del dipartimento nei confronti della capitale perché più volte abbiamo richiesto la necessità di potenziare organico e mezzi dei vigili del fuoco al comando di Roma e di modificare la circolare sui numeri minimi delle autoscale e aumentare da 5 a 7 in servizio. I cittadini di questa città non possono pagare per le gravi difficoltà del corpo e devono avere un soccorso adeguato alle tante richieste dei cittadini. Chiediamo che le istituzioni intervengano per i provvedimenti necessari anche in considerazione dell’evento giubilare".