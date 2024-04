Roma, degrado senza fine: la foto della vergogna a due passi da piazza Venezia

26 aprile 2024 a

Cartoline dal degrado. Una scena di ordinaria indignazione a Roma, quella mostrata nella foto qui sopra: un senza tetto dorme in pieno giorno sulla pavimentazione di Largo Enrico Berlinguer. Siamo a pochi metri da piazza Venezia, uno dei luoghi più iconici della Capitale. È solo l'ultima delle segnalazioni che riguardano il centro storico di Roma, che da museo a cielo aperto per residenti e turisti è sempre più vittima del degrado e dell'incuria, in totale assenza di controllo.

Dalle tendopoli popolate da clochard e stranieri irregolari che si moltiplicano a vista d'occhio all'emergenza discariche abusive denunciata dalle inchieste de Il Tempo, Roma non merita tutto questo.