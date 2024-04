Collatino-Palmiro Togliatti, discarica abusiva va a fuoco: "rogo tossico" e traffico impazzito

Massimiliano Gobbi 18 aprile 2024 a

a

a

Cumuli di rifiuti, materassi, ante di armadi e mobili vari, plastica, divani e vari elettrodomestici vanno in fiamme, caos e disagi lungo via Collatina e la Palmiro Togliatti. E' successo questo pomeriggio, poco dopo le ore 13, in un'area di rifiuti abbandonati che si trova a ridosso di via Collatina Vecchia. Un maxi rogo di rifiuti tossici all'interno di un terreno invaso da amianto e lamiere di eternit in prossimità dei binari della stazione che ha di fatto paralizzato il traffico di tutto un quadrante della Capitale e chiuso al traffico viale Palmiro Togliatti, nella carreggiata con direzione via Prenestina, all’altezza dell’accesso al tratto urbano dell’A24. Una chiusura, effettuata alle 17.45 per consentire l’intervento sul posto dei vigili del Fuoco e salvaguardare la pubblica incolumità.

Lanciato l'allarme sul posto sono arrivate le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale, intervenute per agevolare la viabilità compromessa dalla coltre di fumo nero, e diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti della Rustica, Tuscolano 2, Nomentano, Nemi accorse per la bonifica della vasta area in fiamme. Un operazione delicata dove è stato necessario far intervenire anche il GOS (Gruppo Operativo Speciale Movimento Terra) e il carro autorespiratori per rifornire i soccorritori di bombole di aria.

"L’entità del materiale che brucia - commenta Riccardo Ciofi dai vigili del fuoco - ha richiesto l’invio sul posto di personale specializzato e una task force di soccorritori. Questo di via Collatina Vecchia è un grande incendio in un'area abusiva per lo stoccaggio dei rifiuti. Uno dei tanti che colpisce Roma Capitale. Come il sindacato Fns Cisl abbiamo chiesto di istituire un registro dedicato al personale dei vigili del fuoco per inserire le attività svolte e i risultati dei protocolli sanitari ai quali sono stati sottoposti tutti gli operatori e monitorare, nel tempo, lo stato di salute di tutto il personale del Comando di Roma dei vigili del fuoco che, seppur con l’utilizzo degli appositi dpi, ha preso parte a questi incendi che sprigionano fumi e sostanze tossiche e nocive".