Gualtieri divulgatore dal cantiere: "Sapete perché si chiamano sampietrini?"

09 aprile 2024 a

a

a

"Sapete perché si chiamano sampietrini? Ve lo dico alla fine del video". Prosegue sull'Aventino il tour del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dai numerosi cantieri aperti nella Capitale a pochi mesi dall'inizio del Giubileo 2025. Questa volta non c'è il caschetto - ormai diventato protagonista dei video social del sindaco dem - il sindaco dem mostra invece ai cittadini una pietra che in realtà conoscono bene.

Altri ritardi per la metro C di Roma: lavori lumaca, si finisce nel 2035

"Stiamo mettendo 100 mila sampietrini", spiega Gualtieri dal suo profilo social mentre osserva i lavori di riqualificazione del selciato in via Clivo de Publicii, all'Aventino. La promessa è di far rivivere l'affascinante passeggiata che da Circo Massimo, passando dal roseto comunale fino al Giardino degli Aranci, porta in cima al Colle. Una curiosità: i sampietrini sono quelli rimossi in via della Piramide Cestia. E il nome dei sampietrini? Iniziano a essere utilizzati alla fine del Cinquecento a partire da via Sisitina e in modo più massiccio nei due secoli successivi. Furono utilizzati anche per piazza San Pietro, da qui il nome che resiste tutt'ora spiega il sindaco.