Roma, auto finisce sui binari. La linea Termini-Centocelle va in tilt

Poco prima delle 4 di notte, una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma è intervenuta in via Giolitti, per un'auto Opel Astra bloccata sulle rotaie. Alla guida, un uomo albanese di 39 anni, che é stato sottoposto dagli agenti all’alcol test. Risultato positivo, é scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza, con immediato ritiro della patente di guida. Avviate le procedure per la rimozione del mezzo con ausilio degli agenti di polizia di stato e una squadra dei vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di via Genova con autogru AG/10. Per accedere ai binari è stato necessario tagliare una parte della ringhiera di protezione che divide la ferrovia dalla strada.

Atac è stata così costretta a interrompere il servizio tra Ponte Casilino e Termini. Per arrivare a Termini è stato necessario utilizzare la linea bus 105 e le linee tram 5 e 14.