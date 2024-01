Roma, spari nella notte: ferito un giovane sulla Casilina

21 gennaio 2024 a

Un'altra notte di spari a Roma. Su via Casilina, all'altezza di piazza degli Alcioni, un ragazzo di 24 anni di origine marocchina è stato ferito. Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale. Stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita e i bossoli trovati sull'asfalto sarebbero tre. Sulla vicenda indaga la polizia. Solo tre giorni fa il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha annunciato la massima attenzione soprattutto sui territori delle periferie. Alla luce degli ultimi fatti di sangue che hanno coinvolto la città, le forze dell'ordine hanno lanciato l'allerta. "Gli ultimi episodi che si sono verificati sono avvenuti in contesti diversi e non c’è alcun legame tra loro. Massima attenzione sulle periferie ma non parlerei di fibrillazione in quei territori. Dobbiamo lavorare fianco a fianco con tutte le forze di polizia. L’Arma dei Carabinieri ha effettuato un ingente sequestro di armi. Bisogna essere attenti ad episodi che possono sembrare marginali. L’impegno è massimo da tempo. Sarà importante effettuare un’attività di studio e di analisi su dove impiegare sempre di più queste risorse", ha dichiarato il prefetto.