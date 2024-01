Roma Termini, 50enne colpita mentre aspettava l'autobus: frattura scomposta

03 gennaio 2024 a

Un cittadino nigeriano ha aggredito, colpendola con una sedia, una donna di 50 anni, cittadina italiana, che aspettava l’autobus in piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini di Roma. La donna è stata trasportata in ospedale per una frattura scomposta alla tibia. In ospedale, la vittima è stata operata. La prognosi è di 40 giorni. L’aggressore, un cittadino nigeriano di 27 anni, è stato arrestato dalla polizia. Durante il fermo, il 27enne ha aggredito i poliziotti a pugni e morsi ed ha mandato in frantumi il vetro di un’autoradio.