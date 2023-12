Ztl Fascia Verde, danneggiato il varco di viale Togliatti: vernice e telecamera ko

22 dicembre 2023 a

Un atto vandalico che sembra avere l'obiettivo non solo simbolico di sabotare la nuova Ztl Fascia verde di Roma. Nella notter tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre in viale Palimiro Togliatti, ignoti hanno danneggiato uno dei nuovi varchi elettronici che saranno a presidio della zona a traffico limitato. La telecamera è stata imbrattata con vernice rossa. La stessa poi usata per scrivere frasi ingiuriose. "Roma Servizi per la Mobilità inizierà a brevissimo un tentativo di riparazione. Nel caso non fosse possibile si dovrà procedere alla sostituzione totale o parziale del dispositivo danneggiato. Con una spesa nell'ordine delle migliaia di euro. Una cifra ingente visto che, è bene sottolinearlo, si tratta di soldi pubblici", scrive in una nota Roma Servizi per la Mobilità.

Intanto nella Fascia verde a Roma, tra oggi - venerdì 22 dicembre 2023 - e domani sono previsti divieti parziali alla circolazione delle auto e delle moto più inquinanti all'interno dell'area ztl. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha infatti firmato ieri l'ordinanza. La stretta alle auto più inquinanti in quasi tutta l'area urbana ha creato grande malumore. Il piano originario del Campidoglio è stato tuttavia mitigato e posticipato, al momento, a novembre 2024 del divieto per gli Euro 4 diesel nella Fascia Verde, divieto la cui entrata in vigore sarà comunque vincolata al monitoraggio dell'aria e degli inquinanti.