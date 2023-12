Roma, in fiamme una sala server dell'università Tor Vergata

19 dicembre 2023 a

Fiamme nella facoltà di Fisica dell’università Tor Vergata di Roma, in viale Yale. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e alcune volanti della polizia. Una trentina di persone sono state evacuate per l’intenso fumo sprigionato dalla combustione ma non ci sono feriti. La fiamme, che sono poi state spente, hanno bruciato un gruppo di continuità all’interno del laboratorio di calcolo, una sala server esterna alla struttura delle aule.