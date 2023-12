Roma, incidente sul Raccordo Anulare: un morto e feriti

18 dicembre 2023 a

Fortissimi rallentamenti sul Grande raccordo anulare di Roma per il maxi tamponamento tra le uscite di Pisana e Magliana che ha coinvolto 6 veicoli, provocando la morte di una persona, un uomo di 61 anni. Nella zona interessata, in attesa della rimozione dei mezzi (un camion, tre furgoni e due auto), si viaggia nella corsia centrale e si registrano circa 6 chilometri di coda. A quanto si apprende, a perdere la vita è stato l’autista di uno dei furgoni coinvolti. Grave anche una ragazza, trasportata in ospedale in elisoccorso.

È stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale San Camillo di Roma la donna rimasta ferita nel maxi-tamponamento avvenuto sul Grande raccordo anulare. Un’altra donna è stata invece trasportata in codice giallo con l’ambulanza al Campus biomedico. La vittima era il conducente di uno dei mezzi pesanti coinvolti. Sul posto, oltre all’eliambulanza, sono è intervenute 5 ambulanze. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i soccorritori e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Al momento, infatti, si registrano diversi chilometri di coda e il traffico è paralizzato.