Dodici autovetture sono andate in fiamme all’interno di alcuni garage situati sotto una palazzina di tre piani in via Flaubert, all’incrocio con via Andersen, a Roma. Nel rogo sono rimasti feriti due uomini affidati al 118 che li ha trasportati al Policlinico Agostino Gemelli. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Sgomberato l’intero stabile.