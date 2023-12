Incendio ospedale di Tivoli: "Il buio poi le urla e il fumo". Chi sono le vittime

09 dicembre 2023 a

"È andata via la luce e c’era gente che urlava, da lì ho capito che era accaduto qualcosa di grave. Quando uscito ho visto gli infermieri con le barelle e i pazienti portati via anche a braccio. Abbiamo dato tutti una mano a evacuare l’ospedale". Padre Lorenzo, cappellano dell’ospedale di Tivoli, racconta così gli attimi concitati e drammatici dell'incendio che si è verificato all'ospedale di Tivoli. Tre le vittime direttamente collegate alle fiamme, molti gli intossicati, circa 250 i pazienti evacuati. A perdere la vita nel rogo del San Giovanni Evangelista sono stati Pierina Di Giacomo, di 86 anni, Romeo Sanna, anche lui di 86 anni, e Virginia Giuseppina Faccia, di 84. Per la quarta persona estratta senza vita dai soccorritori è Emidio Timperi, di 76 anni, che si trovava ricoverata nel reparto di cardiologia. Probabilmente è deceduto prima che le fiamme divampassero.

Video su questo argomento Incendio all'ospedale di Tivoli, l'intervento dei Vigili del Fuoco

La Procura ha aperto un'inchiesta e sui corpi delle vittime verrà effettuata l'autopsia. L'ipotesi principale sulle cause del rogo è che le fiamme siano divampate da una parte esterna alla struttura, al piano -3 e adibita al reparto Rifiuti speciali. Il rogo è stato spento solo nella tarda nottata. Tra gli evacuati ci sono sette bambini. I pazienti più gravi sono stati trasferiti subito in altri ospedali, i meno gravi sono stati invece alloggiati provvisoriamente nella vicina palestra comunale Maramotti, in attesa del ricovero in altre strutture.

Tivoli, il cordoglio di Schillaci: "Tragedia terribile, pronti a dare supporto"

Le fiamme sarebbero partite dal piano -3 e avrebbero raggiunto il pronto soccorso e la Terapia intensiva. Altri reparti non sarebbero stati invece toccati, ma il fumo ha invaso tutto l'ospedale e per questo si è resa necessaria l'evacuazione dell'intera struttura che rischia adesso una lunga chiusura. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e il questore capitolino, Carmine Belfiore, sono arrivati poco prima delle 11.30 all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Sul posto anche il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Video su questo argomento Le operazioni di spegnimento dell'ospedale di Tivoli

INFORMAZIONI SUI PAZIENTI La Regione Lazio intanto ha attivato delle linee per avere informazioni sui propri familiari evacuati dall'ospedale: "Si comunica che i parenti dei pazienti evacuati e trasferiti questa notte in seguito all’incendio divampato nell’ospedale di Tivoli possono contattare i seguenti numeri di emergenza per conoscere le condizioni dei propri familiari e ricevere informazioni", fanno sapere dalla Regione. I numeri da contattar sono: 3312698956, 3312698996, 3312698926, 3312698918.