Regione Lazio, approvato il bilancio. Rocca: è la fine della stagione dei debiti

"Non sono solo numeri, dietro ad essi c’è ognuno di noi, la nostra vita". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine della conferenza stampa sui primi cento giorni di governo. "Con il bilancio di previsione 2024-2026 e con la legge di stabilità abbiamo messo la parola 'fine' ad un indebitamento costante della Regione Lazio., mettendo uno stop alla stagione dei debiti. Quando si affrontano 22 miliardi di euro di passivo c’è necessità di un dialogo serrato per mediare tra le esigenze di sviluppo e limitare, allo stesso tempo, l’indebitamento".

"Come in ogni famiglia responsabile abbiamo voluto assumere un comportamento serio e concreto, lontano da certa demagogia - ha commentato il governatore del Lazio - Lo dobbiamo ai nostri cittadini e al nostro Paese. Sono molto contento di queste norme che bloccano il debito e di questi 100 milioni che daranno sollievo lì dove le famiglie soffrono di più. Non è solo il bilancio del rigore, ma un’azione politica volta a impattare in maniera importante sulla qualità della vita del cittadino della nostra regione".

La Giunta regionale del Lazio ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026, unitamente alla Proposta di Legge di Stabilità per l’ anno 2024. "È il risultato di un processo di pianificazione accurato e mirato a garantire una gestione responsabile delle risorse regionali", è stato sottolineato durante la conferenza stampa che si è svolta oggi nella sala Tevere della sede di via Cristoforo Colombo, alla presenza, tra gli altri, del presidente Francesco Rocca e l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini. L’esecutivo Rocca, con tali strumenti, "si è impegnato nella definizione di priorità chiave, concentrandosi su settori cruciali per lo sviluppo territoriale. Attraverso una distribuzione equa delle risorse, si mira a sostenere progetti che favoriscano la crescita sostenibile e il benessere della comunità".