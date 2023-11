Expo 2030, l'ora della verità. Roma sfida Riad e Busan: la diretta da Parigi

28 novembre 2023 a

L'ora della verità su Expo 2030. Roma in Italia, Busan in Sudcorea e Riad in Arabia Saudita: sono queste le tre città che si sfidano a Parigi. Il voto dei 182 delegati all'Assemblea generale del Bie è previsto per le 17: al primo turno è necessaria la maggioranza dei due terzi, quindi 120 voti, se nessuno la ottiene, si andrà al ballottaggio fra le prime due. Vincerà la città che ottiene la maggioranza semplice dei voti. Come testimonial la squadra di Expo ha deciso di puntare su tre donne: Trudy Styler, Bebe Vio e Sabrina Impacciatore.

16:13 «Le possibilità di andare al ballottaggio sono tante, credo con Ryad, anche se Busan ha lavorato tantissimo. Faccio una promessa: se ci aggiudichiamo l’Expo io mi taglio di nuovo il pizzetto in diretta a Un Giorno da Pecora, lo farò con grande piacere». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

16:10 «Sono grato ai circa 130 Paesi che hanno già annunciato il loro sostegno alla candidatura del regno per Expo 2030». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, nel suo intervento durante la presentazione della candidatura di Riad come sede dell’Expo tra sette anni. Sarà «un’Expo costruita dal mondo per il mondo», ha proseguito il ministro, annunciando che l’esposizione sarà «una realtà per realizzare le promesse di opportunità, inclusività, accessibilità e sostenibilità».

16:01 «Busan non è solo una destinazione ma è un punto di partenza. Sosteneteci, camminate con noi per arrivare a un mondo più green e più pacifico». Ad affermarlo è l’ex segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon nel corso dell’Assemblea generale del Bie presentando la candidatura di Busan, in Sudcorea, per l’Expo 2030. «La Corea del Sud è una terra di speranza», ha spiegato sottolineando la necessità di fare passi avanti per quanto riguarda la sostenibilità e per arrivare alla pace.

15:51 Se Roma schiera in campo Jannik Sinner e Bebe Vio, Riad risponde con Cristiano Ronaldo. L’ex pallone d’oro, che oggi gioca nel campionato saudita, è uno dei testimonial della candidatura di Riad all’organizzazione di Expo 2030. Il portoghese afferma all’inizio del filmato promozionale che «Riad è una città meravigliosa ed è pronta per accogliervi tutti». Poi, in conclusione, ricompare per dire: «votate per Riad 2030. See you soon», conclude.

Video su questo argomento "A Roma ogni cosa è possibile". Impacciatore testimonial per Expo 2030

15:33 Roma «mi ha dato una seconda occasione nella mia vita». Lo ha detto l’atleta paraolimpica Bebe Vio, durante la presentazione della candidatura di Roma a Expo 2030. La gente a Roma «mi ha dato l’opportunità di sentirmi parte di una società», ha detto Vio, nata a Venezia 26 anni fa. L’atleta ha raccontato di aver dovuto «lottare» per ottenere i suoi successi, sottolineando lo spirito di inclusività della capitale. Vio si è poi detta «orgogliosa» di essere «parte» di Roma.

15:24 «Sono Jannick Sinner. Quando gioco a tennis cerco di non mollare mai, indipendentemente dal punteggio. Faccio sempre del mio meglio, dentro e fuori dal campo. Sono molto felice di essere con voi oggi, soprattutto dopo che l’Italia ha vinto la Coppa Davis domenica scorsa. L’Italia incarna i valori dello sport, incarna i valori sociali e di umanità che sono il cuore del nostro progetto. Nel tennis bisogna vincere due set, così come il numero che potete votare oggi. Oggi votate ’2’ per Roma e vinceremo insieme ». Lo ha detto il neo vincitore della Coppa Davis Jannick

Sinner, testimonial a sostegno della candidatura di Roma a Expo 2030, in un video messaggio trasmesso all’Assemblea generale del Bie che oggi voterà la città che ospiterà l’Esposizione Universale nel 2030.

15:21 Il progetto dell’Italia per Expo 2030 «è un progetto dedicato al rapporto tra le persone e i territori, un progetto che dà voce all’identità di ogni Nazione. Alla base del nostro progetto c’è il rispetto per ogni partecipante di ogni Paese. A Roma, ogni nazione troverà il suo spazio, come un pari tra pari, e avrà la possibilità di mettere in mostra la propria identità». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel video inviato alla 173ma Assemblea generale del Bureau international des expositions, dove oggi i 182 Paesi membri votano per decretare la vincitrice tra Roma, Riad e Busan. «Non importa quanto grande o piccolo possa essere - ha aggiunto -, a Roma ogni persona ha qualcosa di unico da offrire e vogliamo che tutti contribuiscano su un terreno di gioco equo». Meloni ha precisato anche: «Il nostro progetto è progettato per durare nel tempo, e per superare lo smantellamento dei padiglioni. A Roma ogni nazione lascerà il suo segno, un segno duraturo, perchè Roma è una città che c’era molto prima dell’Expo e rimarrà dopo di esso. Votare per Roma significa tutto questo. E molto di più».