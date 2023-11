Roma, "schiacciato da una trivella": incidente sul lavoro in pieno centro

20 novembre 2023 a

a

a

Un altro incidente sul lavoro. Un operaio edile è morto in un cantiere di un palazzo in via Ludovisi, nei pressi della centralissima via Veneto, a Roma. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, invano, hanno subito provato a rianimarlo, e i carabinieri della stazione di Roma via Vittorio Veneto e della compagnia di Roma Centro. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo, un italiano di 60 anni, sposato e padre di due figli, sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario.

Le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'incidente sono in corso. Secondo quanto emerge, sembrerebbe che una trivella, portata a terra tramite una gru, abbia oscillato e schiacciato l'uomo contro una parete dell'edificio. “Esprimo profondo cordoglio per l'incidente che è costato la vita a un operaio impegnato in un cantiere del centro di Roma. Ancora una vittima sul lavoro, ancora una perdita insopportabile. Su questo fronte tutte le istituzioni devono essere ingaggiate e impegnate senza sosta per promuovere formazione e controlli affinché vi sia cultura del lavoro sicuro a tutti i livelli”, a dichiararlo è l'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli.