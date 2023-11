Agorà, la promessa di Gualtieri ai romani: “Con i tanti cantieri un futuro migliore”

17 novembre 2023 a

“Senza cantieri non ci sono disagi oggi ma non c’è un futuro migliore”. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha usato questo slogan ad Agorà, programma di Rai3 condotto da Roberto Inciocchi, per chiedere pazienza ai romani sui numerosi lavori per le strade della Capitale che stanno paralizzando il traffico. In particolare a generare il caos c’è quello di piazza Venezia, dove è presente il cantiere della metro C: “I romani mi malediranno, ma il cantiere della metro non era più rinviabile”. Poi il primo cittadino prosegue il proprio ragionamento e risponde alle critiche di chi lo definisce un sindaco ‘fantasma’: “Stiamo rifacendo le strade ed entro il 2026 tutta la viabilità primaria l’avremo rifatta. Io lavoro. Soprattutto all’inizio del mandato bisogna fare le cose, stiamo facendo partire tantissime opere quindi si lavora in ufficio e si fanno le riunioni”.

Altro tema approfondito in maniera particolare da Gualtieri è quello dei rifiuti: “Ieri ho potuto annunciare che è uscita la gara per la realizzazione del progetto del termovalorizzatore, è bellissimo tra l’altro, sarà il più avanzato e il meno inquinante d'Europa, un impianto bellissimo che metterà in sicurezza per sempre Roma, che potrà fare energia pulita con la quota indifferenziata dei propri rifiuti. Dopo una crisi pesante a maggio, con truffe pesanti sulle manutenzioni degli impianti, adesso la situazione grazie al nuovo management di Ama sta migliorando costantemente, non siamo ancora ai livelli che Roma merita naturalmente, ma il trend di miglioramento è graduale e costante. I romani lo possono vedere, lavoriamo con molta umiltà e determinazione, sapendo che l’obiettivo di questa consiliatura è avere alla fine il termovalorizzatore, gli impianti, una città pulita e decorosa”. I cittadini si sono segnati la promessa del loro sindaco.