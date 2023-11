Rapporto alla città, ecco il termovalorizzatore di Roma: Gualtieri: pubblicata la gara

16 novembre 2023 a

"Posso dare una notizia: abbiamo appena pubblicato la gara per costruire un moderno termovalorizzatore". Lo ha nnunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del secondo rapporto alla città dopo due anni di mandato. Il primo cittadino ha spiegato che "sarà un impianto all’avanguardia dal punto di vista ecologico, il meno inquinante in Europa, da 67,6 megawatt, che equivale al fabbisogno di 200mila famiglie. Con questo impianto raggiungeremo l’obiettivo di discariche zero". "Dobbiamo superare l’emergenza rifiuti", ha detto annunciando "un moderno termovalorizzatore che metterà fine alla vergogna di una città che deve mandare a caro prezzo i propri rifiuti alle discariche e termovalorizzatori di tutta Europa". L’impianto dovrebbe essere operativo entro il 2026.

Nel suo discorso Gualtieri ha affrontato i tanti punti sul tavolo, come quello del Giubileo di Roma 2025: "Sottoscriveremo a breve un protocollo con le forze economiche e sociali della città per il rispetto del cronoprogramma dei lavori per il Giubileo con cantieri che vadano avanti anche h24 su tre turni, il tutto con grande rispetto per la sicurezza e la dignità del lavoro".

Sul fronte del trasporto pubblico Gualtieri ha annunciato che "sta per essere bandita la gara per il prolungamento della metro A e a breve lanceremo quella per la linea B tra Rebibbia e Casal Monastero. L’obiettivo è aprire il cantiere della linea D e concludere i prolungamenti entro il 2030". Sulla viabilità ha detto che "non possiamo ritenerci soddisfatti della sicurezza stradale a Roma, i dati del numero di morti nel 2023 sono molto negativi nonostante la nostra campagna di comunicazione sulla guida sicura e il raddoppio dei controlli dal 2021". Oltre alle misure già previste, il sindaco ha fissato l'obiettivo "di trasformare in zone 30 il 70% delle strade di Roma entro fine consiliatura".

"Questo è la seconda edizione del Rapporto alla città, un appuntamento annuale per dare conto dei risultati raggiunti e dei progetti in itinere, ma soprattutto per condividere una visione per Roma: 1.382 atti di Giunta, 390 delibere di Assemblea capitolina, 53 ordinanze e disposizioni commissariali. Sono numeri che parlano di un grande lavoro per il quale ringrazio fortemente gli assessori, i consiglieri e tutti gli uffici di Roma Capitale, come anche i 15 presidenti di Municipio che hanno svolto un lavoro straordinario che dà senso e concretezza al nostro concetto di prossimità", ha rivendicato Gualtieri in occasione della presentazione del II Rapporto alla città del suo mandato, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. In questo secondo anno di sindacatura "abbiamo completato il finanziamento della metro C, sono stati approvati i due dpcm che hanno sbloccato i 184 interventi per il Giubileo così il Pon Metro Plus con cui saranno investiti 149 milioni per 21 progetti: un disegno di trasformazione imponente della città con un orizzonte decennale e l’ambizione di cambiare in modo profondo e tangibile Roma". Un obiettivo, ha aggiunto il sindaco, "che sarebbe rafforzato dal buon esito della candidatura per Expo 2030: ormai ci siamo, il voto avverrà a Parigi da pochi giorni e siamo orgogliosi di aver costruito una candidatura forte e credibile incentrata sui grandi valori e principi di cui la nostra Capitale è simbolo".