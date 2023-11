Lazio Democratica, iniziativa di Mariano Angelucci: “Al lavoro per costruire una proposta di centrosinistra”

15 novembre 2023 a

Mariano Angelucci, consigliere comunale e metropolitano di Roma, vuole uno scatto in avanti nel mondo del centrosinistra. E da qui nasce l’iniziativa che si terrà il 18 novembre, alle ore 9.30, a via Boemondo 7 in II municipio di Roma presso la Sala Cittadina, dal titolo: “Per una Europa più unita, per una Italia più giusta, costruiamo insieme un nuovo centrosinistra”. L’evento promosso da Lazio Democratica, viene spiegato così da Angelucci: “È arrivato il momento, dopo un anno di disastri del governo delle destre che sta devastando l'Italia con decine di promesse mancate, che chi ha a cuore il futuro del nostro Paese lavori per costruire una coalizione progressista e riformista ampia che parta dal programma e che lavori per tornare a vincere le elezioni. Per fare questo c'è bisogno di lavorare sulle cose che uniscono tutte queste forze. Perché prima vince la coalizione, poi il partito e poi il singolo. Il bene comune è la prima cosa. Ci vorrà del tempo ma crediamo fortemente che non si possa più tergiversare. Ognuno dovrà fare la propria parte e lavorare duramente per riconnettersi con i cittadini, per riconquistare la loro fiducia, per riportarli alle urne. Per questo abbiamo deciso di costruire un evento diverso dove oltre ad intervenire esponenti politici nazionali, interverranno esponenti della società civile. C'è bisogno di tutti e per questo voglio ringraziare tutti quelli che parteciperanno all’evento".

Angelucci elenca poi i partecipanti: “Ci saranno Piero De Luca parlamentare del Partito Democratico, Filiberto Zaratti parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Alfonso Colucci parlamentare del M5S, Lucio d' Ubaldo di Tempi Nuovi Piattaforma Popolare, Angela Silvestrini di Demos, Tiziana Biolghini consigliera comunale di Roma e delegata alla cultura e sociale di Città metropolitana di Roma. Interverranno inoltre durante il dibattito uno studente di Liceo, un praticante avvocato, un prof. dell' Università Sapienza, una studentessa universitaria, una imprenditrice. L'incontro sarà moderato da Mario Mei e Arianna Camellini e vedrà inoltre la partecipazione di tanti amministratori locali, associazioni e comitati”.