Fiumicino, scatta l'atterraggio d'emergenza. La scritta su Allah semina il panico

09 novembre 2023 a

a

a

Nel pomeriggio di martedì, a Fiumicino, il volo A321 diretto a Il Cairo della compagnia Vueling ha effettuato un atterraggio d’emergenza per allerta antiterrorismo. Un passeggero di 29 anni ha seminato il panico. Il motivo? Ha scritto "I love Allah" sul modulo di assunzione dei medicinali. L'aereo, all'altezza di Brazza, in Croazia, ha cambiato improvvisamente rotta proprio a causa dell'atteggiamento dagli scopi poco chiari dell'egiziano a bordo.

Terrorista arrestato in metro a Milano. Immediato rimpatrio in Algeria

L'uomo aveva già creato problemi al momento del decollo, dichiarando di non sentirsi molto bene. Quando ha compilato il modulo in cui bisogna dichiarare i farmaci che si assumono quotidianamente e ha scritto la frase sopra citata, il personale ha fatto scattare l'allerta. Il timore è stato ovviamente quello di un attacco terroristico. Per cercare di arginare la situazione d'emergenza, il pilota ha dunque deciso di virare su Roma.

"Hitler aveva ragione": il video choc della docente. Cosa rischia

Come riporta il quotidiano la Repubblica, il dirottamento da parte del pilota è stato tracciato sul sito Flightradar 24, dove in tempo reale sono stati seguiti i movimenti del velivolo. A quel punto, a Roma, sono stati disposti sulla pista di atterraggio una serie di tiratori scelti, pronti a fare fuoco in caso di necessità. Quando il 29enne è sceso ed è stato interrogato è emerso che non si trattava di un terrorista.