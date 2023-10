Roma, turista travolta da un suv e morta sul colpo. Grave il marito

19 ottobre 2023 a

Tragedia a Roma. Una turista italiana è stata investita mentre attraversava sulle strisce in via del Teatro Marcello ed è morta sul colpo. Secondo quanto si apprende dalla polizia locale, la donna, che era in compagnia del marito, è stata falciata da un suv. L'incidente è avvenuto ieri e la donna è deceduta all'ospedale San Giovanni. Il marito, ferito, è ricoverato invece al Santo Spirito. Alla guida dell'auto un italiano di 78 anni che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe superato una macchina che si era fermata per far attraversare dei pedoni. L'impatto è stato violento: il corpo della donna è balzato 15 metri oltre l'auto. A seguire l’evoluzione del quadro clinico del marito ci sono i familiari di Brugherio, provincia di Monza, arrivati nella Capitale per passare qualche giorno di vacanza con la coppia.