Centocelle, bambino precipita dal quinto piano e muore: quartiere sconvolto

10 ottobre 2023

Tragedia a Roma nel quartiere Centocelle, periferia est della Capitale. Un bambino è morto dopo essere precipitato da un palazzo in piazza dei Mirti. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un ragazzino sui 12 anni che intorno alle 19 di questa sera è caduto dal quinto piano dell’edificio che affaccia su piazza dei Mirti, nei pressi della fermata della linea Metro C. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Il bimbo è stato trasportato all’ospedale ma non ce l’ha fatta. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica.

Secondo quanto trapela. gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, i neppure quella di un gesto volontario. Il dramma ha scosso l'intero quartiere anche perché si è consumato nella piazza più grande e frequentata di Centocelle, a quell'ora molto frequentata.