Batterio killer al Policlinico Tor Vergata, tre medici rischiano il processo

Tre medici rischiano il processo per non aver evitato la diffusione del batterio killer di Klebisiella nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Tor Vergata, a Roma. Diciassette pazienti su 47 furono infettati dal batterio. I decessi furono nove, tra i ricoverati dal primo giugno al 30 agosto 2017, non aveva preso le corrette misure per evitare la diffusione di un’epidemia di Klebisiella. Rischiano di finire a processo il direttore sanitario dell’epoca, l’allora responsabile dell’unità operativa semplice dipartimentale di terapia intensiva e il coordinatore infermieristico del reparto di quel periodo. L’accusa è di epidemia colposa per non aver adottato le corrette misure per evitare la diffusione del batterio resistente agli antibiotici.