Metro "chiusa" per la Ryder Cup, quando scatta lo stop per la B1

«Chiusa» la linea B1 e frequenza a cinque minuti per la B, nella tratta Laurentina-Rebibbia. Tutto perla durata dalla più importante e prestigiosa manifestazione mondiale di golf, la Ryder Cup, che si svolgerà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia dal 26 settembre al 1 ottobre, che porterà nella Capitale più di 275mila turisti.

«Ufficialmente» la chiusura della metro B1, da Bologna a Jonio è dovuta «controlli e lavori di manutenzione necessari e urgenti su alcuni impianti di illuminazione delle gallerie e linee aeree lungo la B1 - ha spiegato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè- le quattro stazioni della tratta B1, da Bologna a Jonio, saranno in quei giorni servite con un servizio bus, organizzato con venti navette di ultima generazione e frequenza a cinque minuti». Il piano scatterà da giovedì 28 settembre al primo ottobre.

In questi giorni «Atac garantirà un servizio metropolitano con una frequenza di 5 minuti sulla tratta Laurentina-Rebibbia. Tali modifiche - assicura Patanè - permetteranno una più efficace fruizione del servizio». Una decisione che i sindacati di categoria Faisa Cisal e USB Trasporti non condividono, al punto di accusare l'amministrazione capitolina di chiudere la metro «per intensificare la direzione verso Rebibba», senza risolvere minimamente il problema di viabilità nel quadrante. A passare giornate infernali, secondo i sindacati, gli abitanti della zona compresa tra Monterotondo, Guidonia e Fonte Nuova costretti a percorrere la Tiburtina e la Nomentana con alcune strade che avranno una corsia riservata per i soli golfisti. «Quella di Roma Capitale è una scelta provocata dall'instabilità finanziaria dell'amministrazione capitolina su Atac - commenta Gian Luca Donati, segretario regionale del Lazio della Faisa Cisal - La coperta è corta e la carenza di mezzi provoca delle scelte di opportunità verso il danno minore per la città di Roma».

Gli fa eco Michele Frullo, dell'USB Trasporti Roma e Lazio: «Siamo sempre più convinti che il trasporto pubblico debba essere principalmente al servizio dei cittadini, specialmente per quei cittadini che non godono, purtroppo, di un benessere economico, a differenza delle persone facoltose che partecipano a una competizione come il Golf. La scelta del Comune di Roma, di modificare orari e distogliere servizi ai cittadini con l'istituzione di navette per il percorso della B1, chiusa per intensificare la linea B destinazione Ponte Mammolo, è una scelta che ci preoccupa per le ricadute sugli utenti che per 4 giorni, subiranno inevitabili disservizi». Problemi che il Comune di Guidonia conosce bene, al punto di invitare la cittadinanza a restare a casa. «Evitare di generare ulteriore traffico - si legge sul sito istituzionale - evitate la zona del Marco Simone Golf Club, prediligere lo smart working, pianificate gli spostamenti dalle 6 alle 10 e dalle 16 alle 20». Una decisione quella del Comune di Roma criticata anche da tanti pendolari che accusano l'amministrazione di fare le cose a metà, senza risolvere minimamente il problema di viabilità nel quadrante, già al collasso più totale.