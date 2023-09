Infermiera uccisa, il dolore della sorella: "Purtroppo stavolta non sono riuscita a salvarti"

05 settembre 2023 a

"Purtroppo questa volta non sono riuscita a salvarti". Sono le parole scritte su Facebook da Monica Nappini, la sorella di Rossella, l'infermiera di 52 anni uccisa a coltellate a Roma. Per l’omicidio della donna è stato fermato un suo ex, un marocchino 45enne con il quale la vittima aveva avuto una relazione sentimentale, che aveva interrotto da qualche mese.

Nel post, la sorella Monica scrive anche: "Una cosa è certa starai vicino a papà come volevi. Rip sorellina mia". Intanto, gli investigatori della Sezione Omicidi della Squadra Mobile stanno verificando se nei confronti del 45enne erano state presentate dalla vittima denunce per maltrattamenti e stalking. Quando gli agenti lo hanno bloccato, il presunto omicida stava preparando la fuga. Durante il sopralluogo sulla scena del crimine, gli agenti della sezione omicidi della Squadra mobile della Questura e la polizia scientifica avrebbero contato almeno una ventina di coltellate.