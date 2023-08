Ferragosto, Roma chiusa per ferie: aperto solo un esercizio commerciale su dieci

Damiana Verucci 14 agosto 2023 a

Il weekend di Ferragosto ha chiuso per ferie quasi il 90% degli esercizi commerciali romani. Si salva il centro, grazie alla presenza dei turisti, dove le chiusure sfiorano l’80% per i negozi di abbigliamento e simili e il 65% per gli esercizi di somministrazione. Domani, giorno di Ferragosto, sarà bollino nero per quanto riguarda le chiusure, che supereranno il 95%. Ma è davvero una pausa breve perché poi già dal 21 del mese si tornerà al 40% di chiusure in centro e al 60 nel resto della città. Quest’estate, infatti, almeno un 20% in più di romani, secondo le ultime stime, ha accorciato le ferie di agosto o preferito mesi come giugno e settembre e questo anche per via del caro prezzi, che si sta facendo sentire in modo particolare nelle regioni di mare italiane.

Di conseguenza, commercianti ed esercenti hanno a loro volta accorciato le ferie anche per smaltire le rimanenze nei negozi approfittando degli ultimi giorni di saldi.

«La maggior parte di chi chiude lo fa per una settimana, dieci giorni al massimo- conferma Valter Giammaria, Presidente Confesercenti Roma- e ci sono diversi centri commerciali e supermercati che resteranno aperti anche a Ferragosto».

Dunque niente paura almeno per fare la spesa tra lunedì e martedì 15. Soprattutto le catene Carrefour, Sma, Simply, assicurano l’apertura ferragostana, in alcuni punti vendita perfino ad orario continuato. Lo stesso vale per tutti i punti Esselunga, Pam, In’s, Todis e Metro, ma in qualche caso, come per l’Esselunga, potrebbe esserci chi smetterà di servire alle 14, mentre la saracinesca cala sui punti Coop, che però resteranno aperti oggi e riapriranno mercoledì 16 agosto.

Nel caso di Pam Panorama, Tuodì, Penny, Iper, Tigros, la decisione sull’apertura straordinaria spetterà al singolo esercizio e quindi si consiglia di contattare il supermercato più vicino se aprirà e quale orario osserverà. Nessuna restrizione, invece, per chi resta in città e vuole approfittarne per farsi un giro tra mobili e arredi di Ikea, molto probabilmente senza troppa fila alla cassa: via libera al colosso svedese sia per Porta di Roma che per l’Ikea all’Anagnina. Hanno detto al momento sì all’apertura anche Cinecittà Est, Anagnina, Cinecittà Due, ma con orari che potrebbero variare martedì proprio a causa della Festa dell’Assunzione. Diversamente deve dirsi per i mercati capitolini, che invece in massa hanno chiuso i banchi.

Difficile, quindi, trovare frutta e verdura che non sia quella della grande distribuzione. Una scelta, spiegaLa quota Domani, giorno di Ferragosto, il numero di negozi chiusi a Roma salirà ulteriormente Salvo il centro che deve far fronte ai turisti (pochi) rimasti no le associazioni di categoria, dovuta anche alla crisi del comparto che non spinge gli operatori a fare sacrifici per restare aperti. Mercati più grandi e importanti, come Trionfale, Testaccio, assicurano tuttavia una ripresa graduale del servizio già da sabato 19 mentre dalla settimana successiva sarà la volta degli altri.