Piazza di Spagna, rissa sfiorata tra vigili e dipendenti Ama: "Verme", cos'è successo

Una rissa sfiorata tra vigli urbani e netturbini, nel cuore della notte a piazza di Spagna. Con le due parti che minacciano denunce. Non è chiaro cosa ha portato al diverbio documentato da alcuni video la scorsa settimana, intorno alle due di notte. Una squadra di addetti Ama ha incrociato una pattuglia dei vigili urbani, in servizio, e tra i due gruppi di lavoratori è iniziata una discussione, riporta il Messaggero.

Gli agenti della polizia di Roma Capitale hanno parcheggiato l'auto di servizio e i due gruppi hanno iniziato a discutere animatamente. A riprendere la scena alcuni turisti che hanno diffuso il video su TikTok. Si vede uno dei dipendenti Ama che urla a un vigile "Levati, stai fermo. Mi hai messo le mani addosso sei un verme. Vai a lavorare". Tensione che viene stemperata dall'intervento dei rispettivi colleghi che evitano la rissa.

Non è chiaro cosa abbia scatenato il dissapore, ma secondo quanto riporta il quotidiano il video incriminato ha fatto il giro delle chat dei vigili e dei dipendenti della municipalizzata. I vigili urbani coinvolti nella lite, sarebbero pronti a procedere per via legali contro i colleghi della municipalizzata, che a loro volta sono pronti a fare altrettanto. Insomma, la quasi rissa rischia di proseguire in tribunale.