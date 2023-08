Zoomarine, in sei bloccati sulle montagne russe: salvati dai vigili del fuoco

01 agosto 2023 a

Paura sulle montagne russe: sei persone sono rimaste bloccate sull'attrazione dello Zoomarine, parco di divertimento di Torvaianica, in provincia di Roma. Nel pomeriggio, la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato nel parco acquatico una squadra dei vigili del fuoco di Pomezia con il supporto di un’autoscala per soccorrere i malcapitati.

Nessuna delle sei persone, secondo quanto si apprende, intrappolate sull'ottovolante è rimasta ferita e i passeggeri sono stati liberati e riportati a terra dai vigili del fuoco con l’utilizzo dell’autoscala. I sei sono rimasti bloccati in una delle carrozze di cui era composta la giostra, che si è fermata in un punto piuttosto alto. Da stabilire le cause dell'incidente, che secondo le prime ipotesi potrebbero essere riconducibili a un guasto.