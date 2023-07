Roma, altro sfregio al Colosseo: studente stacca un frammento, denunciato

16 luglio 2023 a

Non c’è pace per una meraviglia del mondo: c’è una nuova denuncia per deturpamento al Colosseo. Dopo la turista svizzera di 17 anni sorpresa a incidere l’iniziale del suo nome su un basamento dell’Anfiteatro Flavio, ieri poco prima delle 18, un altro turista, uno studente tedesco di 17 anni, accompagnato da un insegnante, è stato denunciato dai carabinieri del Comando di Piazza Venezia per deturpamento.

I carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, su richiesta del personale di vigilanza ‘Parco Archeologico del Colosseo’ sono intervenuti, denunciando e sanzionando amministrativamente il turista 17enne che era stato poco prima era stato sorpreso e fermato mentre «grattava» su una parete al piano terra, provocando il distacco di un frammento del laterizio. Già pochi giorni fa un altro turista, un bulgaro, aveva sfregiato il monumento, con l’incisione addirittura documentata dalla fidanzata sui social. Condendo il tutto con delle scuse surreali: “Non sapevo fosse un monumento antico. Desidero con queste righe rivolgere le mie più sentite e oneste scuse agli italiani e a tutto il mondo per il danno arrecato a un bene che, di fatto, è patrimonio dell’intera umanità”.