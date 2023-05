Roma, gli ambientalisti di Ultima Generazione versano liquido nero nella Fontana di Trevi

21 maggio 2023 a

Un gruppo di attivisti di Ultima generazione ha versato liquido nero a base di carbone vegetale all’interno della Fontana di Trevi, a Roma. Poi gli attivisti sono entrati nell’acqua con uno striscione con la scritta: "Non paghiamo il fossile". A riprendere la scena numerosi turisti. La polizia locale ha interrotto l’azione degli eco-vandali. La folla che era accalcata attorno alla Fontana di Trevi ha accolto con sonori fischi l'azione degli ambientalisti.

Ennesimo blitz di Ultima Generazione a #Roma, gettato un liquido nero, nella #fontanaditrevi.

Sono letteralmente indignato, grazie a Dio sono stati fischiati e insultati dalla folla presente. #UltimaGenerazione pic.twitter.com/v0Sch5ULE2 — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) May 21, 2023

«Gli attivisti di Ultima Generazione non si fermano. Per difendere l’ambiente continuano a organizzare forme di protesta discutibili oltre a imbrattare monumenti e sedi istituzionali. Ma davvero c’è qualcuno convinto che questi gesti servano a tutelare il pianeta?». È quanto afferma in una nota Stefano Pedica, segretario regionale del Lazio di +Europa, in merito al blitz di alcuni attivisti di Ultima generazione, che hanno gettato un liquido nero nella Fontana di Trevi, a Roma. «Detto questo, alla luce dell’episodio di oggi - aggiunge Pedica - sarebbe il caso di aumentare i controlli in una città che ancora una volta si è presentata vulnerabile».