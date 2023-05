Pamela Mastropietro, il padre trovato morto in casa a Roma

14 maggio 2023 a

"Almeno tu ora puoi riabbracciarla!!! Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà tra le tue braccia!!". Ad annunciare la tragica notizia con un post su Facebook è la madre di Pamela Mastropietro, Alessandra Verni, che annuncia la scomparsa di Stefano, il padre della ragazza stuprata e uccisa nel 2018 a Macerata.

L'uomo sarebbe stato trovato morto nel suo appartamento alla Romanina, periferia sud est della Capitale. A dare l'allarme i parenti dell'uomo che non avevano sue notizie da qualche giorno e per questo hanno chiamato il 118. Il decesso, probabilmente causato da un malore, risalirebbe a quattro o cinque giorni fa. Nell'appartamento sono intervenuti gli agenti del commissariato Romanina per i rilievi del caso.

Sarà l'autopsia disposta dal pm di turno a dare risposte certe ma secondo una prima ricostruzione Mastropietro potrebbe aver sbattuto la testa dopo una caduta vista anche la presenza di macchie di sangue a terra.

L'ultima sentenza sul delitto di Pamela risale al 22 febbraio scorso. I giudici della corte d'Assise d'Appello di Perugia, nell'ambito del processo bis di secondo grado, hanno confermato l'ergastolo per Innocent Oseghale, 33enne pusher nigeriano, accusato di avere violentato, ucciso e fatto a pezzi la diciottenne.

Il corpo della giovane venne ritrovato all'interno di due trolley sul ciglio di una strada a Pollenza, vicino Macerata, dove Oseghale l'aveva lasciato. L'uomo uccise Pamela con due coltellate al fegato dopo aver avuto con lei un rapporto, approfittando dello stato di fragilità della ragazza scappata il giorno prima da una comunità terapeutica dove stava cercando di disintossicarsi.