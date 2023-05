Roma, sarà un'estate di cantieri. Ecco dove e quando partono

Martina Zanchi 13 maggio 2023 a

Quella in arrivo sarà un’estate di cantieri nella Città eterna. Dalla manutenzione stradale al restyling di tunnel e sottopassi, fino alle prime grandi opere giubilari. In molti casi si tratta di interventi attesi da anni, ma è inevitabile il timore che così tanti cantieri aperti negli stessi giorni possano mandare in tilt la viabilità. Il cronoprogramma, in effetti, è fitto. Si comincia già nei prossimi giorni con il rifacimento dell’asfalto in via Togliatti (tra via Tiburtina e lo svincolo dell’A24) e in via Newton (tra piazza Morelli eil cavalcavia Magliana). Lavori che saranno svolti dalle ore 21 alle 6 e per cui il Comune ha stanziato 3,9 milioni.

Per iniziare si attende solo l’assestamento delle condizioni meteo. C’è invece una data precisa per il maxi intervento di manutenzione straordinaria della viabilità principale, finanziato con 200 milioni in vista del Giubileo. Il 22 maggio si parte da via Portonaccio, Tangenziale est, via della Storta e via della Camilluccia. Anche in questo caso i lavori saranno notturni. E sempre entro maggio inizierà il restyling del tunnel «Ignazio Guidi», tra Muro Torto e il quadrante di Termini. «In vista del Giubileo stiamo procedendo anche con altre gallerie che da tempo richiedono un intervento», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini. Le prossime saranno la «Giovanni XXIII» e la «Nuova Circonvallazione Interna», sotto la stazione Tiburtina, ma con tempistiche da definire.

A giugno, invece, oltre alla manutenzione di via Capannelle, via di Grotta Perfetta e via Vigna Murata, è previsto l’avvio dei cantieri per la viabilità di collegamento tra l’A1 e Tor Vergata, nonché l’illuminazione degli svincoli del Grande Raccordo Anulare. Il mese successivo toccherà al restyling di piazza dei Cinquecento e alla realizzazione del sottopasso di piazza Pia, mentre sarà chiuso il ponte dell’Industria per la riqualificazione che durerà fino a ottobre 2024. Dal 15 luglio si passerà alla manutenzione di via Cristoforo Colombo e poi il programma estivo prevede la manutenzione della viabilità municipale e quella delle pavimentazioni storiche. Si tratta di 110mila metri quadrati di strade interessate, tra cui via Cola di Rienzo e l’Aventino. Al netto degli inevitabili disagi per il traffico, l’auspicio è di avere in autunno una Capitale trasformata.