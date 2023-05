Corruzione a Ostia, 12 arresti: ci sono funzionari, professionisti e imprenditori

03 maggio 2023 a

a

a

Terremoto a Ostia con dodici persone tra funzionari, liberi professionisti e imprenditori arrestate per corruzione. Nelle prime ore di mercoledì 3 maggio, il personale della sezione di polizia giudiziaria della polizia locale ha eseguito un'ordinanza che dispone la misura cautelare per 12 persone. Di queste, due sono state portate al carcere di Regina Coeli, mentre per le restanti dieci sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le ordinanze sono state disposte dal Gip del Tribunale di Roma a seguito di articolata attività investigativa coordinata dal pool per i reati contro la Pubblica amministrazione della Procura di Roma.

L’operazione di questa mattina è il risultato di indagini che hanno messo in luce numerosi episodi di corruzione che hanno coinvolto funzionari pubblici, liberi professionisti e imprenditori. Gli indagati dovranno difendersi da numerose accuse, fondate su indagini condotte sia in maniera tradizionale sul territorio di Ostia sia tramite l’ausilio di intercettazioni, telefoniche e ambientali. Oltre all’esecuzione delle misure cautelari, oltre 100 poliziotti locali stanno ancora eseguendo numerose perquisizioni e sequestri.