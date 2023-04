Fiumicino, prova a rapire un bambino nel giardino di casa: caccia all'uomo

23 aprile 2023 a

a

a

Paura a Fiumicino per il tentato rapimento di un bambino: scatta la caccia all'uomo. I fatto sono accaduti nella mattina di sabato 22 aprile, intorno alle 10, quando un uomo di circa 50 anni avrebbe tentato di rapire il ragazzino di 9 anni dopo essersi introdotto in un giardino privato. L’uomo avrebbe afferrato il ragazzo, e lo avrebbe trascinato verso la propria auto ma il bambino è riuscito a divincolarsi e sfuggire alla presa del rapitore scappando verso la madre che nel frattempo si era accorta della sua assenza e lo stava cercando. La donna ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Fiumicino che indagano su quanto avvenuto.

Il tentato rapimento è avvenuto nel comune del litorale di Roma nel giardino esterno della casa dove il piccolo vive con i genitori. Secondo le prime ricostruzioni, lo sconosciuto avrebbe parcheggiato la propria auto poco distante e si sarebbe introdotto nel cortile. Dopo avrebbe afferrato il bambino per trascinarlo verso la vettura. Il piccolo si sarebbe liberato dando un calcio all'uomo e fuggendo, illeso ma sotto choc come la madre, verso la il genitore che ha chiamato i soccorsi. Indaga la polizia che sta cercando l'uomo dall'età apparente, come affermato dal bambino, di circa 50 anni.