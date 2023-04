Roma, si divertivano a spogliare le compagne con la app: 14enni indagati

FOTO HARD

15 aprile 2023 a

a

a

Lo facevano per scherzo ma adesso sono accusati di produrre pedopornografia. Due quattordicenni si divertivano con le app a spogliare le compagne di classe.

Secondo quanto riporta La Repubblica non più di 15 giorni fa in una scuola media della provincia di Roma sono iniziate a circolare, su varie chat WhatsApp, le foto di cinque studentesse di 13 anni completamente nude. Le ragazzine, però, non si erano mai spogliate. Quelle foto osé di minorenni - secondo le indagini scattate dopo la denuncia - sarebbero state realizzate grazie a una applicazione che avrebbe molto successo tra i giovanissimi: si chiama Bikini off. È un bot, cioè un programma che esegue azioni ripetitive come un robot, un nuovo fenomeno legato all’utilizzo di cellulari e applicazioni.

Secondo chi indaga "questo è il primo caso che arriva nei nostri uffici ma non escludiamo che ci siano tantissime altre foto che girano e che le denunce non arrivino per vergogna delle vittime". Adesso gli investigatori stanno anche accertando se c’è chi ha diffuso le immagini in un secondo momento.