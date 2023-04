Ostia, lo sfratto finisce male: sfondano (per sbaglio) la porta del questore di Roma

08 aprile 2023 a

Sbagliano appartamento per sfrattare gli abusivi che non pagavano l'affitto e sfondano la porta della casa del questore di Roma, Carmine Belfiore. A commettere l'errore - raccontato sulle pagine di Repubblica - una studentessa romana, che aveva ereditato la casa dalla nonna a Ostia, sul litorale romano, ma non ricordava esattamente quale fosse la porta d’ingresso dell'abitazione.

La ragazza, dopo aver iniziato una causa contro l'inquilino e ottenuto alla fine lo sfratto esecutivo, si era recata sul posto insieme all'ufficiale giudiziario, a un fabbro e alle forze dell'ordine ma ricordava soltanto l'interno dell'abitazione e non quale fosse di preciso l'ingresso dell'appartamento ereditato. Così l'imbarazzante equivoco: una volta sfondata la porta, la studentessa non ha riconosciuto l'appartamento. "Ma questa non è casa della nonna. In quale appartamento siamo entrati?" avrebbe esclamato la giovane. E infatti la porta era quella sbagliata e la casa in cui era stata fatta irruzione era di proprietà di Carmine Belfiore, 62 anni, il questore della Capitale.