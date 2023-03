Mentana, schianto pauroso: tre veicoli coinvolti. Auto a Gpl va in fiamme

Massimiliano Gobbi 29 marzo 2023 a

a

a

Scontro tra tre mezzi a Mentana con un macchina alimentata a GPL avvolta dalle fiamme e un conducente estratto dai vigili del fuoco. È successo questa mattina alle 8:30 circa in via Palombarese altezza strada provinciale Ponte delle Tavole, alle porte della Capitale, nel comune di Mentana.

Tre i mezzi coinvolti: si tratta di due auto e di un furgone che all’improvviso sono entrati in collisione dando vita ad una spaventosa carambola. Una delle auto coinvolte, alimentata a GPL, ha preso fuoco rimanendo completamente avvolta dalle fiamme. Il conducente dell’autofurgone è stato invece estratto dai Vigili del Fuoco e messo a disposizione del 118. Sono tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza. Da capire le conseguenze sugli occupanti dei veicoli rimasti coinvolti nell’incidente.