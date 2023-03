Maratona di Roma 2023, il percorso: dal centro a San Paolo chiusure e deviazioni

17 marzo 2023 a

Domenica, dalle 8 alle 14.45, è in programma l’«Acea Run Rome The Marathon», ovvero la 28esima edizione della maratona di Roma, con partenza e arrivo da via dei Fori Imperiali (strada chiusa domenica tutto il giorno e già domani, dalle 9, per gli allestimenti, nel tratto tra largo Corrado Ricci e piazza Venezia).

Previste anche la staffetta Run4Rome e la stracittadina Fun Race. Il percorso di 42 km della maratona, con le temporanee chiusure, si snoda lungo piazza Venezia, Circo Massimo, Caracalla, la zona della basilica di San Paolo, Piramide, Ostiense, Marconi, Portuense, Testaccio, vari tratti di lungotevere, San Pietro e Castel Sant’Angelo, Prati, Foro Italico, Flaminio, Campi Sportivi, Moschea, viale Parioli, Villaggio Olimpico, di nuovo la zona del Flaminio, Belle Arti, via Ripetta, piazza del Popolo, piazza di Spagna-Trinità dei Monti, via del Tritone, via del Corso, l’area di piazza Navona, corso Rinascimento e corso Vittorio, via del Plebiscito, di nuovo piazza Venezia e infine l’arrivo in via dei Fori Imperiali.

Le chiusure per la gara saranno precedute da quelle per gli allestimenti. Nella notte tra sabato e domenica, vietata la circolazione su via Celio Vibenna e via di San Gregorio in direzione Porta Capena e su via Cavour, tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci. La stazione Colosseo della linea B della metropolitana resterà chiusa da inizio servizio e sino a cessate necessità mentre saranno sospese 9 linee bus, altre 9 deviate e 50 limitate. L’elenco completo di soppressioni e deviazioni è consultabile sul sito www.romamobilità.it.