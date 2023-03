Metro Colosseo, scale mobili rotte da mesi: la turista disabile portata in braccio dai vigili

15 marzo 2023 a

Per visitare il Colosseo è stato necessario un gesto di umanità. Ancora un disagio ai danni di una turista costretta sulla sedia e rotelle in visita nella Capitale. È successo alla fermata della Metro B "Colosseo" dove una giovane americana in vacanza in Italia è stata portata in braccio da alcuni agenti della polizia di Roma Capitale a causa dell’inagibilità delle scale mobili all’interno della fermata.

La ragazza, affetta da Sla, è stata accompagnata dai poliziotti sulle scale che da Largo Gaetano Agnesi conducono al Colosseo e che "sono recintate da mesi perché dichiarate pericolanti e la scala mobile, unidirezionale, presente all’interno della fermata Colosseo linea B è ferma", anche queste da mesi, ha denunciato in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca. "Un gesto di grande umanità che merita un pubblico encomio ma che evidenzia, ancora una volta, la carenza di attenzione sulle barriere architettoniche che colpisce anche davanti al monumento simbolo di Roma", ha aggiunto Rocca.