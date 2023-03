Roma, Roberto Gualtieri lancia l'allarme droga: sono preoccupato

14 marzo 2023 a

a

a

Tre omicidi in pochi giorni nelle strade della Capitale. E tutti, in qualche modo, legati alle piazze di spaccio della droga. Per questo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ribadisce che la Capitale è una città sicura ma, allo stesso tempo, chiede il massimo impegno da parte delle forze dell'ordine per arginare il fenomeno. «Tutti i numeri ci dicono che Roma è una delle città più sicure del mondo, con il tasso di omicidi tra i più bassi d’Italia e d’Europa - ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ospite di Rainews24 - Detto questo è evidente che Roma è un'importante piazza di spaccio e c’è una presenza significativa della criminalità organizzata». Non «stiamo parlando di una emergenza sicurezza per le persone e i turisti ma della presenza a Roma di piazze di spaccio e di criminalità organizzata».

Passeggeri increduli per l'annuncio in metro: scoppia il caso in Atac

«Questi episodi, su cui stanno indagando la magistratura e le forze dell’ordine, appaiono legati a questo contesto di criminalità e gestione del mercato di stupefacenti. È presto per parlare di guerra di mafia, non sembra questo il caso, ma questi tre episodi così ravvicinati non possono non destare preoccupazione e allarme e sollecitare un impegno maggiore», l’azione di «contrasto al traffico di stupefacenti deve essere rafforzata».