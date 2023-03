Guidonia, scontro tra due aerei: precipitano e prendono fuoco

07 marzo 2023 a

Un incidente tiene Guidonia Montecelio con il fiato sospeso. Due aerei militari si sono toccati in volo e sono poi precipitati al suolo a causa dell'impatto: i veicoli, al momento dello schianto, hanno preso fuoco e la nube nera di fumo e le fiamme sono state immediatamente visibili nella zona alle porte di Roma. Nel comune è presente l'aeroporto militare intitolato alla memoria dell'aviatore Alfredo Barbieri e dalle prime indiscrezioni sembra che a scontrarsi siano stati proprio due aerei militari. Ad avere la peggio nella disgrazia sono stati i piloti di entrambi i velivoli: hanno perso la vita a causa della rovinosa caduta al suolo.

Uno dei due aerei è finito in un punto isolato in mezzo ad un prato (a viale Roma), mentre l'altro ha impattato il terreno in mezzo alle case di Guidonia (via degli Anemoni, angolo via delle Margherite): certamente colpita un'automobile, che è andata a fuoco ed è stata distrutta. Dalle prime verifiche non risultano danni all'abitazione situata a pochi passi dalle fiamme. Si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi, tra ambulanze e vigili del fuoco.