Centro di Roma in tilt per l'allarme bomba, tutta colpa di una caccia al tesoro

Il pacco sospetto, l'allarme bomba in una via a pochi passi dai palazzi del potere proprio prima della conferenza stampa per il Consiglio dei ministri, gli artificieri che bloccano la strada. Ma a provocare il trambusto nel centro di Roma, per la precisione a via di Santa Maria in via nei pressi di Largo Chigi, è stato un gioco, una sorta di caccia al tesoro. L'attenzione per possibili attacchi degli anarchici è alta, e quando una donna è stata vista collocare un pacchetto avvolto con il nastro adesivo dietro un estintore per poi allontanarsi c'è chi ha pensato al peggio e chiamato le forze dell'ordine. Il tutto è accaduto spalle della galleria Alberto Sordi, a due passi dalla sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dove sta a per comunicare la conferenza stampa del governo. Scattato l'allarme, ila strada è stata chiusa e l'ingresso dei giornalista spostato.

Dopo aver individuato il pacco sospetto che aveva fatto scattare l'allarme bomba, gli artificieri hanno scoperto che all'interno di una scatola di caramelle avvolta nel nastro adesivo c'era un foglio con su scritti alcuni messaggi, numeri e il disegno di un gattino, a quanto pare indizi di una sorta di caccia la tesoro per turisti.