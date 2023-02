Roma, morto Danilo Pipitone, il caporal maggiore dell'esercito

12 febbraio 2023 a

E' morto Danilo Salvatore Lucente Pipitone, caporal maggiore dell’esercito, trovato agonizzante la notte tra venerdì e sabato in via dei Sesami angolo viale Togliatti, nel quartiere Centocelle, periferia di Roma. Il militare, 44enne, è morto all’ospedale Policlinico Umberto I a causa delle gravi ferite riportate nel pestaggio. Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo è stato aggredito da una persona in strada al termine di una lite. Sul caso indaga la Squadra mobile.

In servizio dal 2002, Pipitone ha preso parte a diverse missioni di pace all’estero. L’uomo è stato trovato da un passante che ha subito dato l’allarme. Era per terra, con il volto insanguinato e privo di sensi. Accompagnato in codice rosso all’ospedale Vannini di Torpignattara, è stato in seguito trasportato al Policlinico Umberto I. Aveva il volto tumefatto e diverse ferite al sopracciglio.