Regione Lazio, Rocca contro Zingaretti e D'Amato: "Questa è la sanità". Il video choc

08 febbraio 2023

“Mentre D'Amato e Bianchi litigano sul voto disgiunto la situazione sanitaria del Lazio è sempre più al collasso". A denunciarlo è il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. Sui social circola un video in cui si vedono pazienti abbandonati a sé stessi lungo i corridoi del Sant’Andrea. Pazienti che, anziché potersi curare come meritano, sono costretti a stare per terra, letteralmente sui pavimenti, aspettando una barella o un posto letto e ai quali viene calpestata la dignità. "Esprimo la mia solidarietà non solo ai pazienti - dichiara - ma anche agli operatori sanitari costretti a lavorare in ambienti davvero indecenti per un Paese civile. Questo, poi, può portare al fenomeno delle ingiustificate violenze nei confronti degli operatori sanitari che nulla c'entrano, ma che diventano bersaglio di rabbia e frustrazione. Tutto ciò è il frutto di 10 anni di cattiva amministrazione del centrosinistra. Zingaretti e D’Amato hanno abbandonato la sanità laziale a un triste destino”.