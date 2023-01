La leghista Roberta Cuneo nuovo presidente della Provincia di Rieti

Il sindaco di Fara Sabina succede a Mariano Calisse, candidato al Consiglio regionale con il Carroccio

È Roberta Cuneo il nuovo presidente della Provincia di Rieti. Il sindaco leghista di Fara Sabina succede a Mariano Calisse, candidato al Consiglio regionale del Lazio nelle liste del Carroccio. Era stato proprio Calisse a lanciare la candidatura di Roberta Cuneo alla presidenza della Provincia di Rieti. Il sindaco di Fara Sabina, candidata del centrodestra, ha ricevuto la fiducia degli amministratori reatini, chiamati alle urne per le elezioni di secondo livello. Sindaci e consiglieri comunali hanno votato al seggio allestito presso la Provincia, decretando la vittoria di Roberta Cuneo, che ha prevalso sul sindaco di Fiamignano, Filippo Lucentini. "Congratulazioni a Roberta Cuneo, neoeletta presidente della Provincia di Rieti. Esempio di competente, sindaco espressione del nostro partito sempre attento alle esigenze di Fara Sabina, è stata scelta per la guida dell’Ente, fino ad oggi guidato in modo esemplare da Mariano Calisse, anche egli a sua volta rappresentante della Lega. A lei i miei migliori auguri di buon lavoro", ha commentato a caldo il coordinatore regionale del Lazio della Lega, Claudio Durigon.