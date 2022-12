"A Natale regala la cultura". Per le feste il Colosseo lancia la membership card

22 dicembre 2022 a

Un regalo di Natale nel segno della cultura e del sostegno a un patrimonio collettivo di inestimabile valore: anche quest’anno il Parco archeologico del Colosseo promuove la campagna “A Natale regala la cultura” per invitare il pubblico a sottoscrivere la Membership Card del PArCo e godere appieno della sua sconfinata bellezza.

Acquistando o regalando la Membership Card, si avrà diritto all’ingresso illimitato per 12 mesi all’area archeologica del Foro Romano - Palatino e al Colosseo, insieme a numerosi benefici dal forte valore simbolico oltre a quello economico: scoprire in anteprima le mostre, partecipare a eventi esclusivi, inaugurazioni e progetti speciali, nonché usufruire di riduzioni dedicate e restare sempre in contatto con le novità del PArCo.

Attraverso la sottoscrizione della Membership Card è possibile aderire a una comunità speciale che ha il privilegio di fruire in qualsiasi momento dello splendore di un patrimonio ineguagliabile e allo stesso tempo si prende cura di un bene comune, non solo monumentale ma anche paesaggistico, nella condivisione di una profonda responsabilità civica.

La Membership Card, in linea con gli obiettivi di inclusione e condivisione promossi dal Parco archeologico del Colosseo, è declinata in diverse tipologie, ideate per andare incontro alle molteplici esigenze di un pubblico quanto mai ampio e variegato, così da consentire a tutti di vivere un’esperienza unica e di qualità: Young (25 euro), card riservata a coloro cha hanno tra 18 e 30 anni compiuti; Individual (50 euro), card individuale dai 31 anni in su; Family&Friends (80 euro), card riservata a due adulti, cui si possono aggiungere fino a 3 ragazzi entro i 18 anni. È inoltre prevista un’opzione specifica per le persone con disabilità che permette l’estensione dei benefici anche all’accompagnatore.

La Membership Card si inserisce tra le attività del Parco archeologico del Colosseo volte a instaurare un canale diretto con gli utenti per coinvolgerli e renderli parte attiva nel supporto e nella fruizione dell’immenso patrimonio culturale custodito al suo interno.

È possibile acquistare la Membership Card online o direttamente presso la cassa di Piazza del Colosseo. Per ulteriori informazioni consultare il link: https://parcocolosseo.it/sostieni-e-partecipa/membership/.