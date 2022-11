Roma, gli studenti occupano l'istituto Croce-Aleramo a Colli Aniene: protesta e fumogeni

Valentina Conti 28 novembre 2022 a

La protesta degli studenti della Capitale prosegue nella periferia di Roma. Questa mattina sono state occupate due delle tre sedi dell’Istituto Croce-Aleramo a Colli Aniene: la sede centrale in via Battista Bardanzellu e la succursale di via Amedeo Sommovigo. Il dissenso espresso è sulle “criticità del sistema scolastico generale e del governo Meloni”, sulla linea delle altre scuole superiori della città che nelle ultime settimane hanno infiammato l’autunno caldo nell’Urbe. L’ultima quella del Liceo artistico De Chirico. Si sale, dunque, a quota 12 occupazioni dall’inizio dell’anno scolastico solo a Roma. “Vogliamo risvegliare le coscienze e mobilitare una scuola di periferia come la nostra che non spesso ha portato avanti questo tipo di proteste”, rivendicano gli studenti.