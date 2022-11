Roma, un incendio distrugge chiosco e fabbricati a villa Massimo. Nessun ferito

Notte di fuoco a Roma. Un incendio si è sviluppato intorno alle due di stanotte a Villa Massimo, nel quartiere Nomentano. A prendere fuoco, nel parco di fronte a Villa Torlonia, è stato il chiosco bar e alcuni fabbricati in legno in disuso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ma la struttura, di circa 400 metri quadrati, è andata completamente distrutta.



#Roma, quattro squadre di #vigilidelfuoco impegnate nella notte per un #incendio nel centro cittadino, in fiamme una struttura in legno nel parco adiacente a Villa Torlonia: concluse le operazioni di spegnimento, in corso quelle di bonifica con gli escavatori [#10novembre 9:30] pic.twitter.com/YVfbyMwBVk