Roma, le bancarelle della Befana tornano a riempire piazza Navona

Piazza Navona riavrà i suoi 66 banchi nel corso della storica Festa della Befana che da alcuni anni ormai ha abbandonato i suoi antichi splendori. Prima il generale decadimento della qualità della merce esposta, poi un bando da rifare, ancora il Covid che per due anni ha spento le luci sulla piazza durante il periodo natalizio, con il conseguente fuggi fuggi degli artigiani che hanno lasciato vacanti ben 22 postazioni. La giunta Gualtieri è ripartita da qui, con l'obiettivo di far tornare il sorriso ai bambini e alle loro famiglie che quella Festa, l'hanno sempre amata. A nuovo bando chiuso i primi di ottobre, di domande per quei 22 banchi ne sono arrivate 48 ma scartate 11 per errori formali, il che la dice lunga sulla complessità burocratica che spesso trova impreparati gli artigiani e che ha fatto decidere l'assessorato al commercio di proporre delle «pillole formative» per la compilazione dei bandi, in modo da non ripetere situazioni come questa.

Restano, dunque, 37 domande da vagliare e la Commissione è già al lavoro. Ma il dato fa ben sperare all'assessore alle attività produttive, Monica Lucarelli: «La partecipazione a questo bando da noi voluto è stata alta spiega - siamo abbastanza sereni riguardo al fatto che la piazza tornerà a riempirsi come una volta e non solo di attività ludiche e commerciali». Ci saranno anche gli artigiani e le loro opere, infatti, così come i librai, i quadri e le cornici, la manifattura in legno, ricami e tessuti, prodotti enogastronomici tradizionali. «Vogliamo restituire la qualità ad un evento che fa parte della tradizione romana e che è stato troppo a lungo maltrattato», dice Lucarelli.

Ancora top secret la titolarità delle postazioni anche perché si sta procedendo al vaglio delle domande, ma pare che al momento quelle a nome Tredicine, storici aggiudicatari della gran parte dei banchi sulla piazza, si contino sulle dita di una mano. Confermata, invece, la presenza di un grande albero di Natale dove i bambini potranno attaccare le loro letterine e i loro desideri dedicati a Babbo Natale e alla Befana. E, a proposito di Befana, l'evento potrebbe chiudersi il 6 gennaio con uno spettacolo dedicato ai più piccoli dove la protagonista indiscussa è la vecchietta sulla scopa. La prossima settimana ci sarà l'assegnazione definitiva delle postazioni, il montaggio dei banchi è previsto per la fine di novembre mentre il tradizionale mercatino prenderà il via giovedì 1 dicembre.