Ostiense, auto perde il controllo sulla Colombo: 19enne travolto e ucciso

Ieri a Roma altri due incidenti mortali a Tor Bella Monaca e Vigna Murata

Incidente stradale mortale nella notte tra mercoledì 19 e gioved' 20 ottobre a Roma. Un’auto ha investito e ucciso un pedone, un ragazzo di 18 anni, su via Cristoforo Colombo, all’angolo con via Giustiniano Imperatore nel quartiere Ostiense. L’auto è uscita fuori strada colpendo prima la segnaletica stradale e poi il giovane che si trovava sul marciapiede. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

"Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla", ha scritto su Twitter la giornalista del Corriere della sera, Paola Di Caro, madre del ragazzo. Il padre è Luca Valdisserri, anche lui giornalista del Corsera. La notizia ha sconvolto i suoi follower che hanno lasciato numerosi commenti di vicinanza e cordoglio.

Ieri sulle strade della Capitale si erano verificato altri due incidenti mortali. A perdere la vita in via di Tor Bella Monaca, all'altezza di via Amico Aspertini, tra Torre Angela e Torre Gaia, Moustafà Abdalla Mohamed Mansoli, un egiziano di 20 anni, che intorno alle 18.30 di ieri, su una Fiat Punto, insieme a un connazionale di 23 anni, si è schiantato contro un albero che costeggiava la carreggiata. Tre ore più tardi è morto Emanuele Nolli, un uomo di 50 anni, originario di Frascati, che ha perso il controllo della sua Citroen Xara, che si è schiantata contro un albero in prossimità del civico 318 di via di Vigna Murata (nella foto), all'incrocio con via Fonte Meravigliosa.