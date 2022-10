Piazza Barberini, Smart fuori controllo contro i tavolini di un bar: un ferito

11 ottobre 2022 a

Poteva finire in tragedia, l'incidente che si è verificato nella serata di martedì 11 ottobre a Piazza Barberini. Il bilancio finale riporta solo un ferito lieve dopo che un’auto, una Smart, è finita contro i tavolini di un bar sul marciapiede dove sembra non vi fosse seduto nessuno data la pioggia. La dinamica di quanto accaduto ancora non è chiara. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per il rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto, proveniva da via Veneto quando forse e per un guasto si è fermata al semaforo. Il conducente avrebbe tentato di riavviarla spingendola ma, probabilmente a causa del cambio automatico, la macchina sarebbe ripartita improvvisamente senza nessuno alla guida finendo sui tavolini del bar sul lato opposto della piazza. A quanto si apprende, una persona sarebbe rimasta leggermente ferita. Sul posto i vigili urbani di Roma capitale.